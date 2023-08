Era appena atterrato e sceso dall'aereo quando è stato bloccato dalla polizia. Un cinquantenne russo è stato arrestato due sere fa all'aeroporto dagli agenti della polizia di frontiera aerea e della Digos che hanno rintracciato l'uomo, condannato dalla Federazione russa per terrorismo. Non è chiaro se abbia viaggiato utilizzando documenti falsi né perché sia arrivato a Palermo. La notizia è stata confermata dalle forze dell'ordine che però mantengono il massimo riserbo sulla sua cattura.

L'uomo, che per un periodo avrebbe vissuto in Siria, era stato giudicato colpevole dalla Federazione russa nel 2017 per alcune vicende legate al terrorismo internazionale. Dall'emissione della sentenza si era però reso irreperibile facendo così scattare un mandato di cattura internazionale nei suoi confronti. L'arresto provvisorio eseguito a Punta Raisi è stato convalidato dalla Corte d'Appello. Adesso il cinquantenne dovrà essere interrogato e poi sarà avviato eventualmente il procedimento legato alla sua estradizione.