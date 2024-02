/ Via Terrasanta

Rapine in due supermercati Conad e un negozio di camicie, arrestato un uomo di 42 anni

La polizia ha rintracciato il presunto autore degli assalti avvenuti tra l'11 e il 20 novembre scorsi in via Terrasanta, via Agrigento e via Simone Cuccia. Per tutti e tre i colpi avrebbe utilizzato una pistola o un coltello per minacciare i presenti e convincerli a svuotare la cassa