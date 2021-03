Studentesse universitarie pedinate e rapinate sotto casa, arrestato un 54enne

Arrestato con l’accusa di avere seguito fino all’androne di casa e rapinato due studentesse universitarie fuorisede. Un uomo di 54 anni, originario della zona del Villaggio Santa Rosalia ma da tempo trasferitosi a Firenze, è stato rintracciato dalla polizia che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip. Dopo l’ultimo colpo, risalente a febbraio 2020, gli investigatori hanno rintracciato il presunto rapinatore ricollegando alcuni dettagli a un altro episodio avvenuto 4 anni prima nello stesso palazzo.

Grazie alle indagini gli investigatori del commissariato Porta Nuova sono riusciti a dare un nome all’uomo che, a febbraio dell’anno scorso, avrebbe minacciato una giovane che stava rientrando a casa per costringerla a consegnarle il denaro. "Questa rapina - spiegano dalla Questura - fu ricollegata per dinamica e descrizione a una precedente compiuta addirittura nel 2016 ma praticamente identica anche in relazione all’edificio in cui il rapinatore decise di intervenire".

Gli agenti di polizia hanno così identificato un 54enne delle zona, "riconosciuto come l’autore della rapina del 2016 - aggiungono dalla Questura - compiuta nei confronti di altre due studentesse universitarie". Le ricerche dell’uomo, però, in un primo momento erano risultate vane. I successivi accertamenti hanno permesso di individuarlo nell’abitazione di un familiare nel capoluogo toscano, dov’è stato raggiunto dalla squadra mobile fiorentina per essere messo ai domiciliari.