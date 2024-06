Due rapine in pochi mesi nella stessa farmacia, arrestato un 27enne a Belmonte

In carcere con l’accusa di avere rapinato due volte, nel giro di pochi mesi, una farmacia di Belmonte Mezzagno che si trova vicino casa sua. I carabinieri hanno arrestato e portato al Pagliarelli un ragazzo di 27 anni, Emanuele Capizzi, che avrebbe messo a segno due colpi tra marzo e maggio scorsi nell’attività di via Papa Giovanni XXIII con un bottino complessivo di 650 euro. Al termine di uno dei due assalti l’indagato, come raccontato dalle stesse vittime, aveva puntato il coltello contro una farmacista per farsi consegnare l’incasso prima di salutare e andare via.

L’attività d’indagine condotta dai militari della Compagnia di Misilmeri è stata avviata proprio dopo la prima rapina, risalente al 25 marzo. "In pieno giorno - hanno ricostruito dal Comando provinciale - un uomo con il volto coperto da un passamontagna e armato di un coltello è entrato all’interno dell’attività e ha minacciato una dipendente facendosi consegnare l’incasso di 250 euro". L’immediato intervento delle pattuglie della stazione locale aveva permesso di acquisire le immagini riprese dalle telecamere così da ricostruire il percorso fatto durante la fuga.

La successiva perquisizione effettuata in casa di Capizzi, spiegano i carabinieri, aveva consentito di sequestrare alcuni indumenti indossati il giorno della rapina e il coltello che avrebbe utilizzato per minacciare la farmacista. Appena un mese dopo, il 3 maggio, la stessa farmacia aveva subito un’altra rapina. In quell’occasione un uomo aveva fatto irruzione nell’attività e minacciato la dipendente prima di farsi consegnare 400 euro in contanti e scappare nel tentativo di fare perdere le proprie tracce.

A incastrarlo ancora una volta le telecamere, che avrebbero immortalato il suo volto scoperto mentre indossava il passamontagna pochi istanti prima dell'assalto. Alla luce degli elementi acquisiti dagli investigatori sotto il coordinamento della Procura di Termini Imerese, il gip ha firmato un’ordinanza di custodia cautelare disponendo la detenzione in carcere. Il 27enne è stato quindi accompagnato in una cella dell’istituto penitenziario Pagliarelli in attesa del processo o di nuove disposizioni da parte dell’autorità giudiziaria.