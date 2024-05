Molo trapezoidale, minaccia una turista con una bottiglia e la rapina: lei gli scatta una foto e lo fa arrestare

Prima avrebbe minacciato una turista con una bottiglia di vetro per derubarla e poi avrebbe fatto lo stesso con un ragazzino, ma, dopo le urla di una delle vittime e il tempestivo intervento della polizia, per lui si sono aperte le porte del carcere. A finire in manette è stato F. G., 32 anni, accusato di aver rapinato nel pomeriggio di pochi giorni fa una donna al molo trapezoidale e un giovane che passeggiava dalle parti dell’Istituto Padre Messina.

A lanciare l’allarme è stata la donna che, come poi ricostruito, sarebbe stata minacciata con una bottiglia di vetro da un giovane che l’avrebbe costretta ad aprire il portafogli e consegnargli 20 euro in contanti. La vittima, nonostante la paura, gli avrebbe dato la banconota ma sarebbe anche riuscita a prendere lo smartphone e scattare una foto al suo aggressore che nel frattempo è fuggito cercando di fare perdere le proprie tracce.

La turista ha iniziato a urlare attirando l’attenzione delle “Nibbio" dell’Ufficio prevenzione generale della questura che l’hanno raggiunta. La donna ha raccontato l’accaduto e mostrato la foto agli agenti che hanno subito avviato le ricerche riuscendo a rintracciare l'indagato la cui descrizione corrispondeva a quella fornita dalla vittima. L’uomo è stato quindi bloccato e perquisito: addosso aveva 60 euro, 20 dei quali sarebbero quelli sottratti alla donna.

Pochi minuti prima i carabinieri erano intervenuti vicino al porticciolo di Sant’Erasmo per una rapina a un ragazzo compiuta con le stesse modalità. Il giovane, che a differenza della donna avrebbe poi preferito non sporgere denuncia, era stato avvicinato da un uomo che gli aveva puntato contro una bottiglia di vetro per rubargli 40 euro dal portafogli prima di allontanarsi.

I militari e i poliziotti in moto, supportati dai colleghi delle volanti, hanno messo insieme i dati acquisiti durante gli interventi e così il 32enne è stato arrestato in flagranza per rapina aggravata. Dai successivi accertamenti è risultato che l’indagato, portato al Pagliarelli dove il suo arresto è stato convalidato, era tornato libero dopo essere stato ai domiciliari per altre rapine che avrebbe messo a segno con lo stesso modus operandi solo qualche mese fa.