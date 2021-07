Provano a rubare superalcolici prima di Spagna-Italia: arrestato ventenne, denunciata la fidanzata

L'episodio martedì, al supermercato Famila di via Alcide de Gasperi. Mentre cercavano di scappare con 4 bottiglie sono stati scoperti da un dipendente che ha tentato di bloccarli ma è stato colpito. Poi l'intervento della polizia che ha rintracciato la coppia non lontano dal punto vendita

Con ogni probabilità avevano programmato di vedere la semifinale degli europei di calcio Spagna-Italia con amici, sorseggiando magari qualche fresco cocktail, e invece hanno passato la serata in commissariato. La polizia ha arrestato martedì un ragazzo di vent’anni, I.S., e denunciato la fidanzata diciottenne, M.D.L., per una rapina al supermercato Famila di via Alcide de Gasperi.

Secondo una prima ricostruzione la coppia è entrata nel punto vendita e ha iniziato a girare lungo i corridoi alla ricerca di superalcolici. Arrivati davanti agli scaffali avrebbero preso 4 bottiglie - del valore complessivo di oltre 100 euro - cercando poi di guadagnare l’uscita senza pagare la merce. Qualcuno tra i dipendenti però si è accorto della scena e ha provato a fermare i due ragazzi.

A quel punto il ventenne, nel tentativo di divincolarsi da chi voleva trattenerlo sino all’arrivo delle forze dell’ordine, avrebbe colpito uno dei lavoratori per poi scappare. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti che, grazie alle descrizioni fornite dai testimoni, hanno rintracciato e bloccato la coppia. Al termine degli accertamenti per il giovane è scattato l'arresto mentre la compagna è stata indagata in stato di libertà.