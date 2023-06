Prova a rubare scatolette di tonno e colpisce vigilante per tentare la fuga: arrestato trentasettenne

Stava cercando di rubare diverse confezioni di tonno ma, una volta scoperto, ha colpito un vigilante per provare a scappare. Un uomo di 37 anni, F. B., è stato arrestato ieri pomeriggio dopo aver tentato un furto al supermercato Decò di via Oreto, il punto vendita vicino a viale Regione Siciliana. Furto che si è trasformato in rapina impropria per via dell’aggressione che ha portato all’arresto in flagranza dell’indagato.

Secondo una prima ricostruzione il 37enne era entrato nel supermercato e avrebbe iniziato a girare lungo i corridoi come un qualsiasi cliente. Arrivato nel reparto delle conserve, l’uomo avrebbe preso diverse confezioni di tonno - per un valore totale di circa 50 euro - e le avrebbe nascoste in uno zainetto. Poi avrebbe provato a uscire, come se nulla fosse, senza fare altri acquisti.

L’uomo, però, già da qualche minuto era seguito per via del suo atteggiamento sospetto. Il vigilante, infatti, ha provato a bloccare l’uomo prima che varcasse la porta d’uscita per controllare nel suo zaino. Sentendosi ormai alle corde il 37enne che avrebbe spintonato e colpito il dipendente nel tentativo di liberarsi dalla sua presa per scappare a mani vuote.

Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e del commissariato Brancaccio, raccogliendo l’allarme lanciato da via Oreto, hanno raggiunto il supermercato per acquisire le immagini della videosorveglianza e una prima descrizione fornita dai testimoni. Grazie a questi elementi gli investigatori sono riusciti a rintracciare e ad arrestare il 37enne a poche centinaia di metri dall’attività.

Questa mattina l’uomo, già in passato finito in carcere per altri reati contro il patrimonio e per maltrattamenti in famiglia, è stato accompagnato in tribunale. Al termine dell’udienza il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto disponendo per l’indagato la misura dell’obbligo di firma tre volte a settimana e in un commissariato o una stazione dei carabinieri a sua scelta.