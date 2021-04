Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Rapina al Conad di corso Calatafimi, le immagini dell'arresto

Le telecamere del supermercato hanno ripreso l'intervento di un sottoufficiale dei carabinieri, libero dal servizio ma in divisa, che è riuscito a bloccare un 22enne e a recuperare il bottino. Indagini in corso per risalire ai complici