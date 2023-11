La rapina al Conad e la fuga sulla bici elettrica: ventunenne in manette, caccia al complice

Bloccato dopo una rapina grazie all'intervento di un militare libero dal servizio. I carabinieri del Nucleo radiomobile hanno arrestato un ragazzo di 21 anni (P. S. le iniziali) accusato di avere rapinato, insieme a un'altra persona, il supermercato Conad di via Gaetano La Loggia e di avere portato via un bottino di oltre mille euro. Indagini in corso per risalire all'identità del complice che è riuscito fare perdere le proprie tracce.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ventunenne avrebbe fatto irruzione nel punto vendita con il volto coperto e armato di pistola. Dopo aver minacciato i presenti ed essersi fatto consegnare i contanti, il giovane è fuggito insieme all'amico a bordo di una bicicletta elettrica. I due però non immaginavano che, a breve distanza, c'era quel carabiniere che aveva osservato i loro movimenti e allertato la centrale operativa per chiedere rinforzi.

Preso il bottino i due rapinatori sono scappati sul mezzo a due ruote. A tallonarli a bordo delle "gazzelle" però c'erano i militari dell'Arma che, grazie alle informazioni fornite dal collega, sono riusciti a intercettarli. Nel corso dell'inseguimento i due giovani si sarebbero schiantati con la bici cadendo sull'asfalto. Nonostante l'ulteriore tentativo di fuga a piedi, il ventunenne è stato bloccato e la refurtiva recuperata mentre il complice si è volatilizzato nel "nulla".

Il giovane accusato della rapina è stato quindi portato in una cella del carcere Pagliarelli e successivamente, su disposizione del giudice per le indagini preliminari che ha convalidato il provvedimento, è stato sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari con il braccialetto elettronico. Adesso i militari del Nucleo radiomobile stanno sviluppando gli elementi investigativi a disposizione per dare un volto e un nome al complice dell'assalto al Conad.

Domenica scorsa un altro punto vendita della stessa catena è stato preso di mira dai rapinatori. Secondo quanto ricostruito, un uomo armato di pistola ha fatto irruzione nel Conad di via Terrasanta e dopo aver minacciato i dipendenti ha costretto uno di loro a svuotare la cassa. Dopo la fuga e l'allarme lanciato al 112 sono intervenute le forze dell'ordine che hanno ascoltato i testimoni e acquisito le immagini riprese da alcune telecamere.