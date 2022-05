Criminalità

/ Piazza Giulio Cesare

"Me li dai 2 euro?", poi mette le mani addosso a due studenti: giovane arrestato alla stazione centrale

Un 27enne è finito in carcere con l'accusa di rapina per aver minacciato una coppia di amici appena uscita da McDonald's. Lì vicino c'erano gli agenti della polizia ferroviaria che lo hanno bloccato e portato in questura. Già il 16 aprile era finito in manette per aver preso di mira una coppia di turisti