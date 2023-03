Da Bagheria a Palermo in treno per rapinare uno studente, arrestato un giovane alla stazione

Sarebbe partito con il treno da Bagheria per raggiungere Palermo dove poi avrebbe rapinato uno studente fuorisede. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi un trentenne (M. P. le iniziali) accusato di aver minacciato e portato via a un diciassettenne di Altofonte il portafogli contenente poco più di 50 euro. Quell'episodio però non sarebbe l'unico contestato all'indagato.

Subito dopo il colpo il trentenne avrebbe tentato di fuggire ma per sua sfortuna, a pochi metri di distanza, c'erano i Falchi della squadra mobile della polizia che l'hanno bloccato e ammanettato. Addosso aveva ancora il portafogli e i soldi appena rubati al giovane studente. Alla luce degli elementi raccolti il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e applicato la misura cautelare dei domiciliari.

Dai successivi accertamenti è emerso che il trentenne si sarebbe "macchiato" di altre rapine messe a segno con modalità simili. Secondo gli investigatori, che hanno analizzato le immagini riprese da alcune telecamere installate nella zona della stazione centrale, sarebbe lui l'autore di un'altra rapina avvenuta due giorni prima e denunciata da uno studente universitario fuorisede di 25 anni.