Anziana scippata mentre rientra a casa, uomo incastrato dalle telecamere e arrestato

Avrebbe seguito un’anziana donna fin dentro l’androne del palazzo in cui vive, l’avrebbe aggredita e, nonostante la resistenza opposta, le avrebbe strappato via con violenza gli orecchini. Un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di rapina aggravata per un episodio avvenuto nella zona della Zisa a ottobre dello scorso anno. L’indagato è stato rinchiuso in carcere al Pagliarelli in attesa del processo.

Gli agenti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo hanno avviato le indagini dopo il fatto denunciato dall’anziana, che in qualche modo è riuscita fornire alcuni elementi utili per risalire all’identità del responsabile. Oltre al racconto della vittima, gli investigatori hanno analizzato i video ripresi da alcune telecamere di sorveglianza installate nella zona riuscendo così a dare un nome al presunto rapinatore che aveva agito con violenza.

Fondamentali infatti sono stati alcuni frame estrapolati dalle telecamere che hanno inquadrato la targa dello scooter utilizzato dall’indagato. In un secondo momento è stata perquisita l'abitazione dell’uomo che ha permesso di sequestrare gli indumenti indossati al momento dell’assalto. Sulla scorta di questi elementi il giudice per le indagini preliminari ha disposto per lui la misura cautelare della detenzione in carcere.