"Ha rapinato due uffici postali in meno di due settimane": indagato 41enne della Zisa

Dopo due assalti in altrettanti uffici postali si sarebbe sfilato troppo presto il cappellino indossato per nascondere la propria identità. La polizia ha individuato il presunto rapiantore, un uomo di 41 anni (L. P. le iniziali) che ad aprile avrebbe colpito in via Enrico Toti e in corso Calatafimi. Dopo le indagini dei Falchi della squadra mobile il gip, pochi giorni fa, ha emesso un provvedimento disponendo per lui l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l'obbligo di dimora con permanenza in casa nelle ore serali.

Le due rapine sono state commesse ad aprile nell'arco di due settimane. Il primo ufficio ufficio postale è stato quello di via Enrico Toti dove, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un uomo ha fatto irruzione a volto coperto e non armato. Dopo aver minacciato uno dei dipendenti, il rapinatore si è fatto consegnare circa 500 euro ed è scappato. Identiche le modalità del secondo colpo risalente al 12 aprile. Anche in quell'occasione un uomo, incappucciato e non armato, è riuscito a portare via 600 euro prima di fuggire.

Su entrambi gli assalti hanno indagato i Falchi della squadra mobile che hanno ascoltato le vittime delle rapine e acquisito le immagini riprese dalle telecamere degli uffici postali. Grazie all'analisi dei video gli investigatori sono riusciti a risalire all'identità del 41enne, conosciuto dalle forze dell'ordine e residente alla Zisa, che venerdì ha ricevuto la visita dei poliziotti. Pochi giorni dopo l'esecuzione del provvedimento l'uomo è stato ascoltato dal gip al quale, nel corso dell'interrogatorio, avrebbe ammesso le proprie responsabilità dicendosi pentito per ciò che aveva fatto.