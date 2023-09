"E' l'autore della rapina alle Poste": 47enne torna in carcere dopo un mese ai domiciliari

Avrebbe messo a segno due rapine a distanza di appena dieci giorni. La polizia ha arrestato un uomo di 47 anni (S. B. le sue iniziali). Dopo due mesi di indagini è stato ritenuto l'autore di un colpo avvenuto il 7 luglio in via alle Poste di via Mariano Stabile. Colpo che era stato commesso appena dieci giorni prima di un assalto al Famila di via Serradifalco: in quella circostanza - era il 17 luglio - l'uomo era stato arrestato in flagranza dalla polizia. Dopo aver passato diverse settimane al Pagliarelli gli erano stati concessi i domiciliari: adesso per il 47enne si riaprono nuovamente le porte del carcere.

Da quanto è stato ricostruito dalla polizia, lo scorso 7 luglio, l'uomo avrebbe fatto irruzione nell’ufficio postale di via Stabile con il volto coperto e armato di taglierino. Avrebbe minacciato gli impiegati e si sarebbe fatto consegnare un bottino di circa 500 prima di fuggire e fare perdere le proprie tracce. Gli investigatori hanno avviato le indagini ascoltando i testimoni e acquisendo le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza interna e quelle installate in zona che potevano avere ripreso la fuga.

Essendo ancora libero, il 17 luglio avrebbe messo a segno un'altra rapina, questa volta nel supermercato Famila di via Serradifalco. Identico il modus operandi: il 47enne sarebbe entrato nel punto vendita, si sarebbe diretto verso le casse, avrebbe puntato un taglierino contro i dipendenti e poi si sarebbe fatto consegnare circa 600 euro. In quell'ocasione però i Falchi della squadra mobile, intervenuti tempestivamente, erano riusciti a rintracciarlo e ad arrestarlo in flagranza di reato.

A seguito della convalida il gip aveva disposto la misura cautelare della detenzione in carcere e così l’uomo era stato accompagnato al Pagliarelli. Dopo un mese il giudice gli aveva concesso gli arresti domiciliari ma, sulla base dell'attività investigativa svolta dai Falchi, l'uomo è stato incastrato anche per il colpo alle Poste. Fondamentali le immagini delle telecamere che avrebbero consentito di riconoscere gli abiti indossati dal 47enne quel giorno e trovati in casa sua.