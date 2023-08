Rapina le Poste e torna a casa, agenti lo trovano coi vestiti usati per il colpo in un sacchetto: arrestato

E’ stato fermato mentre usciva da casa con una busta di cartone dentro cui c’erano, secondo quanto ricostruito dalla polizia, gli abiti indossati durante una rapina appena consumata alle Poste. La polizia ha arrestato e portato in carcere un uomo di 36 anni accusato del colpo, avvenuto lunedì mattina, nell’agenzia 24 di piazza Principe di Camporeale.

Erano quasi le 10 quando dalla sala operativa della polizia è arrivato allarme per una rapina appena consumata. Già dalla prima descrizione, gli investigatori hanno concentrato i loro sospetti sull’indagato. “I Falchi della squadra mobile - si legge in una nota diffusa dalla questura - hanno raggiunto la sua abitazione che si trova poco distante”.

Dopo un breve appostamento il 36enne è stato fermato mentre usciva dal portone tenendo un sacchetto tra le mani. "Si accertava che all’interno - si legge ancora - c’erano gli indumenti indossati per compiere la rapina che si accingeva verosimilmente ad abbandonare in luogo sicuro per eludere i controlli di polizia".

La successiva perquisizione del suo appartamento ha consentito di rinvenire la refurtiva, pari a 345 euro. I poliziotti hanno quindi acquisito le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza per poi incrociare i dati con le testimonianze di due dipendenti che, in sede di denuncia, hanno riconosciuto l’indagato dal catalogo fotografico.