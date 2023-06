Prova a rapinare due persone al Policlinico, vede le telecamere di sicurezza e scappa: arrestato

Prima avrebbe provato a rapinare senza successo un passante tra viali del Policlinico. Poi, non volendo tornare a mani vuote, ci avrebbe riprovato con un informatore farmaceutico che aveva assistito alla scena. Il tutto sotto le telecamere di videosorveglianza dell’ospedale. La polizia ha arrestato G. C., 45 anni, con l’accusa di tentata rapina per un episodio avvenuto qualche giorno fa.

Erano all’incirca le 10 quando l’indagato, secondo la ricostruzione della polizia, avrebbe avvicinato a bordo di uno scooter una persona che passeggiava tra i viali del Policlinico per chiedergli del denaro. Dopo un rapido scambio di battute, l’indagato avrebbe iniziato a scaldarsi pretendendo il denaro. La vittima, però, avrebbe opposto resistenza riuscendo ad allontanarsi senza consegnargli nulla.

Il tentativo di rapina era avvenuto sotto gli occhi di un informatore farmaceutico che si trovava al Policlinico per lavoro. Il rapinatore, quindi, si sarebbe voltato verso il testimone per cercare di rapinare lui. "L'aggressore - spiegano dalla questura - ha afferrato per il braccio la vittima, si è tolto il casco facendo intendere di volerla colpire". Solo dopo però si sarebbe accorto che quella scena era avvenuta sotto le telecamere di sicurezza.

Il 45enne avrebbe quindi preferito abbandonare i piani e scappare, prima di essere rintracciato dalle parti di via Piave dagli agenti del commissariato Porta Nuova e dai Falchi della squadra mobile. Il suo abbigliamento, come poi confermato dall’analisi delle immagini riprese dalle telecamere, corrispondeva esattamente a quello descritto dall’informatore farmaceutico. Per l’indagato sono quindi scattate le manette con l’accusa di tentata rapina aggravata.