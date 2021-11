Rapina La Malfa 14, una profumeria e un market: 33enne si nasconde in palestra ma viene arrestato

Avrebbero messo a segno tre colpi in una sola sera, due in città e una Terrasini, ma uno di loro è stato seguito fin dentro una palestra in cui aveva provato a rifugiarsi. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 33 anni, residente allo Zen, con l’accusa di rapina aggravata. Indagini in corso per risalire all’identità dei due complici che avrebbero fatto perdere le proprie tracce nella zona di Tommaso Natale.

A finire nel mirino dei malviventi sono state tre attività: la profumeria Mabù di viale Strasburgo, il negozio La Malfa 14 di via Ugo la Malfa e un supermercato Conad di Terrasini. I tre episodi sono stati denunciati dalle vittime che hanno chiamato il 112 e chiesto l’intevervento delle forze dell’ordine. Proprio dopo il colpo in provincia, i carabinieri li hanno seguiti sino alla zona di Tommaso Natale.

Due dei tre rapinatori sono riusciti a fuggire mentre il terzo, il 33enne, è entrato in una palestra, si è cambiato e si messo a lavorare con gli attrezzi. I militari dell’Arma - che avevano analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza - lo hanno riconosciuto, lo hanno arrestato e lo hanno rinchiuso in una cella del Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip.

Dopo il primo arresto i carabinieri hanno proseguito le ricerche dei complici che, armati di pistola, hanno assaltato le tre attività. Sequestrata nella zona di Tommaso Natale anche l’auto che la banda avrebbe utilizzato e all’interno della quale è stata trovata gran parte della refurtiva rubata alla profumeria. Ancora da quantificare il bottino delle tre rapine.