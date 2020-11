Via Roma, prova a rapinare il titolare di un mini market e gli dà un pugno: arrestato

E’ entrato in un mini market per comprare una bottiglia di vino, una lattina di cibo per cani e un pacco di fazzoletti. Di fronte allo scontrino battuto per un conto di poco più di 5 euro, lui avrebbe preteso di pagarne meno della metà. Al rifiuto del commerciante di concedergli lo “sconto” lui avrebbe reagito con violenza, colpendolo al volto con un pugno. I carabinieri hanno arrestato ieri sera in via Roma un 53enne, G.C., per rapina impropria.

A raccontare l’accaduto per telefono, tramite la moglie che oggi lo ha sostituito in negozio, è lo stesso commerciante dimesso intorno all’una di notte dall’ospedale. “Quando gli ho detto che 2,40 euro non bastavano neanche per la bottiglia di vino mi ha risposto male. Ho cercato di riprendermi la merce - spiega a PalermoToday - e mi ha dato un pugno. Poi ha provato a girare dietro il bancone per dirigersi verso la cassa”.

Ad attirarlo però non sarebbero stati i soldi. “Ha preso una bottiglia di vodka e una gin - aggiunge - nel tentativo di portarle via. Durante la colluttazione ha colpito il bancone con una delle bottiglie (foto allegata) ed è uscito. L’ho inseguito e una volta fuori mi ha colpito di nuovo in testa”. A causa dell’aggressione il commerciante, originario del Bangladesh, ha riportato delle lesioni ad entrambi i polsi giudicate guaribili in 20 giorni.

“Oggi sono andato a sporgere denuncia - conclude - riferendo ogni dettaglio. Ho contattato un tecnico, visto che il mio mini market ha le telecamere di videosorveglianza, per acquisire le immagini e consegnarle alle forze dell’ordine”. Ad evitare il peggio è stato il passaggio di una pattuglia dei carabinieri che, notando la scena, ha chiesto i rinforzi ed è intervenuta per bloccare l’uomo di 53 anni.

