Spintona l'ex per rubarle il cellulare, poi sfonda a calci il finestrino dell'auto dei carabinieri: arrestato

Ai domiciliari con il braccialetto elettronico con l'accusa di aver rubato il cellulare alla sua ex e di aver danneggiato l'auto di una passante. I carabinieri hanno arrestato ad Altavilla un uomo di 35 anni per il reato il rapina.

Secondo quanto ricostruito dal Comando provinciale l'indagato, ad aprile, si trovava lungo una delle vie principali di Altavilla quando avrebbe strattonato la sua ex convivente, una ragazza di 23 anni, per portarle via lo smartphone.

In aiuto della giovane è arrivata un'automobilista che, avendo assistito alla scena, si è avvicinata per darle supporto e portarla via da lì. Il 35enne, non avrebbe gradito l'intervento, avrebbe rotto i tergicristalli della sua macchina prima di allontanarsi.

Poco dopo però sono intervenuti i militari della stazione per bloccare e arrestare l'uomo che, una volta fatto salire sull'auto di servizio, avrebbe preso a calci il finestrino posteriore riuscendo a sfondarlo. Un gesto che gli è costato anche una denuncia per danneggiamento aggravato.

L’arresto, eseguito all'inizio di maggio, è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese che ha disposto per l’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.