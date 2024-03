Aiuta un'anziana caduta per strada, la accompagna a casa e poi la rapina: arrestato

Prima avrebbe aiutato un'anziana a rialzarsi dopo una caduta, offrendosi anche per accompagnarla fino alla porta del suo appartamento. Poi, una volta arrivato in casa, l'avrebbe minacciata per farsi consegnare soldi e cellulare. Un ragazzo di 31 anni è stato arrestato alcuni giorni fa dalla polizia vicino piazza delle Cliniche, non lontano dall'ospedale Policlinico, con le accuse di rapina, estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.

L'intervento delle volanti dell'Ufficio prevenzione generale è stato sollecitato da alcuni passanti tramite la linea 112 che hanno lanciato l'allarme vedendo una signora, affacciata al balcone, che chiedeva aiuto. Al loro arrivo l'attenzione degli agenti è stata attirata da un gruppetto di persone che urlava indicando il giovane che si trovava davanti al portone di un condominio.

Il 31enne è stato quindi bloccato e identificato, ma subito dopo avrebbe spintonato i poliziotti cercando di scappare. La sua fuga però è durata poche decine di metri. Gli investigatori in un secondo momento hanno ascoltato l'anziana vittima e la sorella che hanno ricostruito l'accaduto. La donna ha raccontato di essere inciampata mentre passeggiava e di essere stata aiutata dal 31enne.

Il giovane, vedendo la scena, si sarebbe mostrato disponibile e avrebbe teso la mano all'anziana per aiutarla a rialzarsi. Poi avrebbe scortato le due sorelle e poi sarebbe entrato in casa. Dopo pochi minuti il 31enne sarebbe andato via, salvo poi ripensarci e tornare indietro. "Io l'ho aiutata, ora mi deve dare 100 euro", le avrebbe detto l'indagato. L'anziana però, colta alla sprovvista, si sarebbe rifiutata.

L'indagato avrebbe insistito con fare minaccioso, costringendo la signora a dargli ciò che poteva. La sorella, che si trovava in un'altra stanza, avrebbe sentito la discussione, decidendo quindi di affacciarsi al balcone per urlare, chiedere aiuto e provare a contatare il 112. Il 31enne l'avrebbe raggiunta, spintonandola e portandole via il cellulare prima di scappare.

Uscendo dal condominio, però, il giovane si è trovato davanti agli agenti delle volanti che lo hanno bloccato e arrestato. I poliziotti hanno chiesto l'intervento dei sanitari del 118 per sottoporre le due sorelle ad accertamenti.