Via La Lumia, segue fuori dal ristorante due donne di 70 anni e le rapina: arrestato

Ai domiciliari con l’accusa di aver seguito e rapinato due settantenni all’uscita da un ristorante. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 37 anni che, lo scorso 14 marzo, avrebbe aggredito e minacciato due donne in via Isidoro La Lumia portandogli via i soldi e le fedi nuziali.

Le indagini dei militari della stazione Crispi sono state avviato dopo la denuncia delle vittime che erano andate a mangiare insieme in un locale del centro. Una volta fuori, come poi ricostruito, le amiche settantenni erano state avvicinate dal 37enne che in pochi secondi era riuscito a prendere loro 400 euro e gli anelli in oro.

"I carabinieri intervenuti sul posto - spiegano dal Comando provinciale - hanno raccolto la descrizione del rapinatore e identificato la direzione di fuga. Le successive indagini, attraverso anche l’analisi degli impianti di video sorveglianza, hanno portato all’individuazione dell’uomo che è stato ora rinchiuso ai domiciliari con braccialetto elettronico".