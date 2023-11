Un automobilista rapinato e una fedele derubata in chiesa, 29enne incastrato da un tatuaggio e arrestato

E’ accusato di avere rapinato un automobilista e anche di essere l’autore per un furto in chiesa. La polizia ha arrestato un ragazzo di 29 anni, S. P., ritenuto responsabile di due episodi avvenuti a metà ottobre, in corso dei Mille, e il 13 novembre scorso all’interno della chiesa di Sant’Antonino di corso Tukory dove si sarebbe intrufolato in sagrestia per rubare dalla borsa di una dei fedeli.

La rapina è stata messa a segno a ottobre quando, secondo quanto ricostruito dai Falchi della squadra mobile, il 29enne avrebbe aggredito un giovane che si trovava a bordo della propria auto e con lo sportello aperto. L’indagato avrebbe “bloccato lo sportello - si legge in una nota della questura - e preteso la consegna di portafogli telefonino”.

La vittima, dopo essere stato costretto a consegnare quanto richiesto, è riuscita a mettere in moto l’auto e ad allontanarsi. Una volta al sicuro ha lanciato l’allarme al 112 fornendo una descrizione dell’aggressore ai Falchi che, sulla scorta della loro conoscenza, hanno concentrato le loro attenzioni su un soggetto che abita nella zona di corso dei Mille.

A fornire un riscontro definitivo le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza che hanno consentito alla polizia di scorrere un dettaglio importante, un tatuaggio, e ricostruire “non soltanto quanto accaduto - si legge ancora - ma anche le fasi precedenti”. L’aggressore infatti avrebbe seguito la vittima dalla stazione centrale decidendo di entrare in azione in un secondo momento.

Lo stesso 29enne è accusato del furto messo a segno poco più di 10 giorni fa dentro la chiesa di Sant’Antonino (guarda il video). Come immortalato dalle telecamere del sistema di videosorveglianza interno, il giovane sarebbe entrato nell’edificio sacro per poi dirigersi in sagrestia. Senza farsi vedere avrebbe messo le mani nella borsa di una donna rubando ciò che poteva.

Un impulso decisivo alle indagini avviate dai poliziotti del commissariato Oreto-stazione, è stato fornito proprio dall’acquisizione delle immagini. “Tale circostanza, combinata alla profonda conoscenza del territorio ha consentito agli investigatori - concludono dalla questura - di restringere il cerchio sul 29enne restituendo un solido quadro probatorio a suo carico. L’uomo già in carcere per l’episodio di rapina è stato, pertanto, indagato per il reato di furto aggravato”.

Alla luce di quanto emerso l'indagato è stato arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip, e denunciato a piede libero per l'episodio del furto.