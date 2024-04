Corriere Amazon minacciato con un punteruolo e rapinato, arrestato un 25enne

Corriere Amazon minacciato durante il giro di consegne e rapinato. La polizia ha arrestato un ragazzo 25 anni perché ritenuto uno degli autori del colpo messo a segno il 19 febbraio scorso in via del Bassotto, in zona Bonagia. L'ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dal gip del tribunale di Palermo che, in attesa del processo, ha disposto per lui il carcere.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori l'autotrasportatore sarebbe stato bloccato da due rapinatori che gli avrebbero sbarrato la strada. Uno di loro sarebbe rimasto a bordo di un'auto mentre l'altro si è avvicinato a lui per puntargli contro un oggetto metallico appuntito, presumibilmente un punteruolo, e rubare colli del valore complessivo di circa 500 euro.

A quel punto i due rapinatori sarebbero fuggiti in macchina, poi risultata intestata proprio al 25enne, cercando di fare perdere le proprie tracce. I poliziotti però, grazie all'analisi delle immagini riprese dalle telecamere installate in zona, sono riusciti a risalire al domicilio del giovane e a perquisire la sua abitazione. Indagini in corso per rintracciare il complice.