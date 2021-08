Coppia aggredita e derubata in via Briuccia per 10 euro, due arresti

I carabinieri del Nucleo radiomobile hanno fermato uno scooter in viale Strasburgo per un controllo, scoprendo poi che a bordo c'erano gli autori di una rapina avvenuta pochi minuti prima non lontano da lì. Una delle vittime, dopo l'episodio, è andata in ospedale per accertamenti

Arrestati poco dopo aver minacciato e aggredito una coppia per rubare loro 10 euro. I carabinieri del Nucleo radiomobile hanno arrestato due uomini di 39 e 29 anni per il reato di rapina aggravata in concorso per un episodio avvenuto in via Briuccia. I due sono stati portati al carcere Pagliarelli dove resteranno sino all’udienza di convalida da parte del gip.

Gli indagati si trovavano a bordo di uno scooter, in viale Strasburgo, quando sono stati fermati dai miliari per un controllo visto che il conducente non indossava il casco. "La loro insofferenza - spiegano dal Comando provinciale - ha insospettito i militari secondo i quali è stato chiaro che poco prima i due avevano minacciato e aggredito una coppia per farsi consegnare 10 euro". Poi la fuga.

La successiva perquisizione del mezzo ha consentito di rinvenire la refurtiva, sottoposta a sequestro come lo scooter utilizzato per compiere il reato. Una delle vittime, a causa dei colpi presi durante l'aggressione, è andata al pronto soccorso dell’ospedale Civico per sottoporsi a un controllo e ricevere le cure del caso.