"Dammi il monopattino, sono armato": rapina coppia di fidanzati e scappa ma viene arrestato

Era un sabato sera come tanti e si erano fermati in piazza Indipendenza quando sono stati avvicinati da un giovane con fare minaccioso: "Datemi il monopattino, ho un coltello". Per sua sfortuna però non aveva fatto i conti con la prontezza di una delle vittime che, senza farsi notare, ha chiamato la polizia. Un ragazzo di trent’anni (U. B. M. le iniziali) è stato arrestato con l’accusa di aver rapinato una coppia.

Tutto è iniziato quando al 112 è arrivata la telefonata di una ragazza che segnalava la rapina che lei e il fidanzato stavano subendo proprio in quegli istanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale. Non trovando il responsabile i poliziotti hanno acquisito una descrizione del rapinatore che alla fine, dopo averli minacciati, si era accontentato dei soldi che i due avevano nel portafogli.

Le pattuglie hanno quindi avviato le ricerche in zona rintracciando nel rione Danisinni un giovane vestito così per come era stato descritto dalle vittime. Gli agenti lo hanno quindi fermato e perquisito. Addosso non aveva alcun coltello ma nelle sue tasche c'erano quattro banconote da 10 euro, proprio come aveva riferito la coppia dopo aver subito la rapina.

Al termine degli accertamenti il trentenne, nato a Palermo ma di origini marocchine, è stato portato nelle camere di sicurezza in attesa, il giorno successivo, di essere accompagnato in tribunale. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto disponendo per l’indagato i domiciliari con l’utilizzo del braccialetto elettronico.