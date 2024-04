Pedina anziano fin dentro l'androne di casa e tenta di rapinarlo con un coltello: arrestato un giovane

Avrebbe seguito un anziano che stava tornando a casa per poi aggredirlo e tentare di derubarlo. I carabinieri hanno arrestato e portato al Pagliarelli un giovane di 23 anni con le accuse di tentata rapina, lesioni personali e porto abusivo di arma. A sventare la rapina, avvenuta nella zona di corso Vittorio Emanuele la notte del 25 novembre scorso, è stata la stessa vittima, un 71enne, che ha iniziato a urlare mettendo in fuga l'aggressore.

Le indagini, condotte dai militari della stazione Palermo Centro, sono state avviate subito dopo il ricovero al Policlinico dell'uomo che, nella colluttazione, è stato ferito al volto con un'arma da taglio. Per lui tanta paura e 15 giorni di prognosi. I carabinieri hanno ascoltato il racconto del 71enne e hanno acquisito le immagini riprese da numerose telecamere installate vicino al punto in cui si è consumata la rapina.

Secondo quanto ricostruito il giovane avrebbe seguito la vittima nell'androne condominiale e l'avrebbe aggredita nel tentativo di portare via i suoi effetti personali. L'inaspettata reazione del 71enne, però, ha mandato in fumo i piani del rapinatore che, a quel punto, è stato costretto a scappare a piedi.

Dopo mesi d'indagini gli investigatori sono riusciti a risalire alla sua identità e a ricostruire la dinamica dell'assalto notturno. Il giudice per le indagini preliminari ha valutato il quadro indiziario costruito dai carabinieri e, su richiesta del pm, ha disposto per il 23enne la misura cautelare in carcere in attesa del processo.