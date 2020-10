Cronaca Politeama / Via Francesco Crispi

Si finge un cliente, poi aggredisce una prostituta e prova a scipparla: arrestato

In manette con l'accusa di rapina un uomo di 30 anni, bloccato dai carabinieri in via Francesco Crispi mentre cercava di scappare. La vittima è stata portata con l'ambulanza a Villa Sofia per alcune ferite sul volto e sulle mani