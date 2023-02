Assalto in un centro scommesse di via Cavour, dipendente blocca rapinatore e lo fa arrestare

Il suo piano era quello di entrare, minacciare chiunque si fosse messo in mezzo tra lui e la cassa e scappare con il bottino. Non aveva però fatto i conti con un dipendente che lo ha bloccato e consegnato alla polizia. A finire in manette un diciottenne accusato di una tentata rapina avvenuta ieri pomeriggio in un centro scommesse di via Cavour.

L'intervento delle volanti dell'Ufficio prevenzione generale è stato sollecitato tramite una chiamata al 112. Gli agenti hanno raggiunto via Cavour bloccando un giovane che, secondo quanto ricostruito dalla questura, aveva fatto irruzione poco prima nell'attività minacciando un lavoratore per farsi consegnare i contanti custoditi in un cassetto.

Il dipendente, approffittando di un momento di distrazione del diciottenne, sarebbe riuscito a immobilizzarlo prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Al termine della perquisizione personale il giovane è stato trovato in possesso di una bustina di plastica contenente dodici dosi di sostanza stupefacente, verosimilmente hashish.

"Questa evenienza - spiegano dalla questura - mette in risalto il legame che spesso si instaura tra il consumo e/o lo spaccio di sostanze stupefacenti e la commissione di reati predatori come le rapine, spesso mezzo di approvigionamento delle risorse economiche strumentali all'acquisto delle sostanze e comunque all'alimentazione del relativo mercato".

Alla luce di quanto emerso l'indagato è stato arrestato per il reato di tentata rapina aggravata e denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’arma da taglio utilizzata per l'assalto è stata sottoposta a sequestro mentre il giovane è stato accompagnato in una cella del carcere Pagliarelli.