Uditore, tenta la rapina in un centro scommesse ma la cassiera reagisce: incastrato dai video e arrestato

Stando al suo piano sarebbe dovuto entrare in un centro scommesse per poi minacciare una dipendente e svuotare la cassa. Tutto nel giro di pochi minuti. Non aveva però fatto i conti con la reazione della donna, che ha azionato l’impianto d’allarme e lo ha costretto alla fuga. La polizia ha arrestato un 36enne di Falsomiele per la tentata rapina dello scorso 13 settembre ai danni di un’attività che si trova nel quartiere Uditore.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori il rapinatore aveva raggiunto il centro scommesse poco prima dell’orario di chiusura. "Con il pretesto di insistere per effettuare una puntata fuori orario - spiegano dalla Questura - si è insinuato nel gabbiotto della dipendente e ne ha fisicamente impedito la chiusura". Poi è entrato in azione.

"Si è diretto verso la cassa - aggiungono - e ha intimato alla donna di non gridare. Il malvivente ha avuto la meglio ma non ha potuto impedire che la dipendente azionasse l’allarme nebbiogeno che ha riempito di fumo la cabina". La reazione della dipendente ha costretto il rapinatore a fare improvvisamente dietrofront, tanto da perdere alcuni effetti personali durante la fuga.

I Falchi della Squadra mobile hanno ascoltato la vittima e analizzato le immagini dell’impianto di videosorveglianza, risalendo così all’identità di un pregiudicato 36enne da poco scarcerato e dal "corposo curriculum criminale". Nei suoi confronti il gip ha firmato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere dove l'indagato, salvo nuove disposizioni, dovrà restare sino alla data del processo.