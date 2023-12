Doppio assalto in un'agenzia di scommesse, cinquantenne incastrato dalle telecamere e arrestato

Individuato il presunto autore di due rapine in un centro scommesse. La polizia ha arrestato un uomo di 50 anni (di cui non sono state fornite le generalità) accusato di aver messo a segno due colpi al punto Better di via Nino Bixio, a Bagheria, con un bottino complessivo di quasi 5 mila euro.

Il primo assalto, che l’indagato avrebbe compiuto da solo, risale al 7 giugno scorso. In quell’occasione l’uomo avrebbe fatto irruzione nel centro scommesse impugnando una pistola, avrebbe minacciato l’addetto impegnato nelle operazioni di chiusura per poi rinchiuderlo in un ripostiglio e arraffare 3 mila euro dalla cassa. Poi la fuga.

La seconda rapina invece è stata consumata il 18 ottobre. Quella volta gli assalitori erano in due, incappucciati e armati di taglierino. Secondo quanto ricostruito dalla questura sarebbero entrati nell’agenzia di Nino Bixio minacciando il titolare e il suo collaboratore che avrebbe cercato di opporsi salvo poi trovarsi costretti a consegnare 1.900 euro in contanti.

I poliziotti del commissariato Bagheria, analizzando le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate all’interno dell’attività e non solo, sono riusciti a individuare il veicolo utilizzato dalla coppia di rapinatori scappata a Palermo con il bottino.

La ricostruzione fatta dagli investigatori, sotto il coordinamento della Procura, ha retto davanti al giudice per le indagini preliminari di Termini che ha accolto la richiesta del pubblico ministero disponendo per l’indagato la misura cautelare della detenzione nel carcere Cavallacci.

L'ultima rapina ai danni di un'agenzia di scommesse risale al 19 novembre scorso, quando due uomini armati e con il volto coperto hanno fatto irruzione al Bet Italy di via Ignazio Mormino, allo Zen. A lanciare l'allarme alla polizia è stato lo stesso gestore dell'attività dopo la fuga dei banditi con un malloppo di circa 10 mila euro.