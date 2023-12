Non è riuscito a mettere a segno il colpo in banca solo grazie alla reazione degli impiegati che sono riusciti a metterlo in fuga. La polizia ha arrestato e messo ai domiciliari un uomo (del quale non sono state rese note le generalità) accusato di aver tentato, il 7 novembre scorso, una rapina alla Bnl di Termini Imerese.

Secondo quanto ricostruito quel giorno il malvivente era entrato nel primo pomeriggio all’interno della filiale minacciando i dipendenti e strattonandone uno per farsi consegnare i soldi custoditi nella cassa. La resistenza opposta però ha mandato in fumo il piano del rapinatore che è scappato consentendo così agli impiegati di chiamare i 112 e lanciare l’allarme.

Gli investigatori della polizia, sulla scorta della descrizione fornita dai testimoni e delle immagini acquisite dal sistema di sorveglianza, sono riusciti a risalire all’identità del presunto rapinatore che quel giorno, come accertato dalla polizia, sarebbe entrato con le stesse intenzioni in un’altra banca senza però tentare l’assalto. Gli agenti hanno così individuato l’uomo che, su disposizione del giudice per lei indagini preliminari di Termini, è stato sottoposto lo scorso 19 dicembre (ma la notizia si apprende soltanto oggi) alla misura cautelare con l’applicazione del braccialetto elettronico.