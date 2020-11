Aggredisce e fa cadere un'anziana per rubarle 100 euro, arrestato un giovane a Carini

Ruba i soldi a un’anziana ma un testimone vede tutto, descrive il rapinatore ai carabinieri e lo fa arrestare. A finire in manette ieri è stato un diciannovenne di Carini, G.C., accusato di aver aggredito e lasciato a terra una pensionata per portarle via 100 euro.

“La pattuglia - spiegano dal Comando provinciale - è intervenuta nel centro di Carini, nelle vicinanze dell’abitazione della vittima, e ha trovato quest’ultima accasciata per terra e in evidente stato confusionale”.

Grazie alle informazioni fornite da un passante, i militari hanno avviato le ricerche in zona sorprendendo poco dopo il diciannovenne “ancora in possesso - aggiungono dal Comando - della somma di 100 euro appena sottratta alla vittima”.

Il giovane, su disposizione della Procura, è stato portato nel carcere Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida. La donna invece, condotta alla guardia medica di Carini, ha riportato un trauma cranico e una contusione alla spalla giudicati guaribili in 10 giorni.