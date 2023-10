Droga

/ Via Albergheria

Crack nascosto sotto un'auto parcheggiata, polizia arresta un pusher a Ballarò

La scoperta l'hanno fatta gli agenti della sezione "Contrasto al crimine diffuso" della Squadra Mobile durante un controllo avvenuto nella notte fra sabato e domenica in via Albergheria. Gli stupefacenti, 19 dosi in tutto, sono stati sequestrati