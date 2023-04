Dopo lo scandalo alla scuola Falcone, preside e vicepreside arrestati tacciono davanti al giudice

Hanno scelto tutti e tre di avvalersi della facoltà di non rispondere davanti al gip Elisabetta Stampacchia, l'ex preside dell'istituto comprensivo Giovanni Falcone dello Zen, Daniela Lo Verde, il suo vice, Daniele Agosta, ed Alessandra Conigliaro, finiti ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della Procura europea, coordinata dai pm Gery Ferrara ed Amelia Luise, per peculato e corruzione.

La scelta del silenzio, però, come precisa l'avvocato Ninni Reina, che assiste Lo Verde ed Agosta, "non è un tentativo di sottrarsi al confronto con i magistrati, ma solo un modo per avere il tempo di acquisire tutti i documenti ed avere gli strumenti per difendersi in maniera adeguata e chiarire la propria posizione".

Come riferisce ancora il suo legale, l'ex preside dello Zen "è chiaramente in uno stato di prostrazione", travolta improvvisamente dall'inchiesta giudiziaria come se fosse un incubo. Quasi certamente gli indagati presenteranno ricorso al tribunale del Riesame e, quanto prima, probabilmente chiederanno ai pm di essere interrogati.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Lo Verde si sarebbe appropriata non solo del cibo destinato alla mensa degli alunni ("mi porto tutto a casa", diceva), facendo scorte anche alla vigilia del Festino e di una vacanza a San Vito Lo Capo, ma anche di strumenti tecnologici destinati ai ragazzi. Per l'accusa sono almeno tre, poi, gli iPhone che Lo Verde ed Agosta avrebbero ricevuto da Conigliaro. Una "tangente", secondo gli inquirenti, che quest'ultima indagata avrebbe consegnato per assicurarsi proprio la fornitura di dispositivi nella scuola. Agosta in un'intercettazione si lamentava però del "giocattolino" ricevuto, che non sarebbe stato di suo gradimento: "Io volevo il 13 Pro...", diceva infatti.

Per la Procura europea, inoltre, nell'istituto comprensivo i corsi legati a fondi dell'Ue sarebbero stati realizzati soltanto sulla carta: gli alunni non avrebbero partecipato e quindi la preside - una volta appreso di essere indagata - avrebbe cercato di rimediare al pasticcio, recuperando le firme degli assenti (che sarebbero state falsificate da altri docenti), offrendo loro pasta al forno e rosticceria pur di farli venire a scuola.

Infine al centro dell'inchiesta c'è anche l'affidamento di un progetto da 10.500 euro per la fornitura della mensa. Lo Verde, sempre secondo i pm, avrebbe deciso di cambiare la determina con cui il servizio era stato affidato ad una nota pasticceria della città, quando i titolari si sarebbero rifiutati di modificare una fattura. L'ex preside si sarebbe così rivolta ad un altro locale.