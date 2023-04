L'ordinazione e la fattura "trubola": la pasticceria che disse no alla preside dello Zen e perse l'appalto

"Non eravamo disponibili per questo... Annulliamolo perché la situazione è un po' trubola", è così che la titolare di una nota pasticceria della città avrebbe risposto alla preside dell'isitituto comprensivo intitolato a Giovanni Falcone, Daniela Lo Verde, quando avrebbe chiesto di fare delle modifiche a una fattura e a un ordine. Con disappunto l'indagata, finita ai domiciliari per peculato e corruzione, spiegava poi al suo vice (arrestato pure lui), Daniele Agosta: "Con questi non riesco più a lavorarci..." ed avrebbe quindi deciso di affidare un appalto da 10.500 euro per la fornitura della mensa ad un'altra pasticceria.

Il carico di dolci mai pagato

Il progetto "Cresciamo a scuola", assegnato in via diretta all'attivià commerciale, è uno di quelli al centro dell'inchiesta dei pm della Procura europea Gery Ferrara e Amelia Luise: secondo gli inquirenti, infatti, il passaggio alla seconda pasticceria potrebbe essere stato dettato dal fatto che i titolari si sarebbero dimostrati più compiacenti rispetto alla prima. Ed è proprio in questo secondo locale, peraltro, che i carabinieri hanno registrato come Lo Verde un giorno non si sarebbe "limitata a prendere solo dei semplici cioccolatini (come richiesto da una delle figlie, ndr), ma caricava nella sua auto 12 pezzi di rosticceria, 3 porzioni di primo, due piadine farcite, un panino, una torta, 3 vassoi di frutta martorana e 3 'pupaccena' di zucchero". Il tutto senza pagare un centesimo.

"La situazione è trubola, non siamo disponibili"

La preside, ormai sospesa, come ricostruiscono i carabinieri, aveva chiamato la prima pasticceria: "Daniela Lo Verde, scuola Falcone, le volevo dire che c'era stato un ordine fatto a febbraio 2021 e al quale non abbiamo più dato riscontro, io sarei in condizioni di pagarle la fattura e poi quest'ordine ce lo scomputiamo pian pianino, la vengo a trovare?". Ma, come emerge dall'ordinanza del gip Elisabetta Stampacchia, i titolari non sarebbero stati d'accordo: "Avevo parlato con mio marito - rispondeva l'interlocutrice della dirigente scolastica - e non eravamo disponibili per questo... No, annulliamolo perché la situazione è un po' trubola, non vorrei, no...".

"Hanno rifiutato 6.800 euro, ma come ragionano?"

Una reazione per nulla gradita all'indagata che se ne sarebbe lamentata con il suo vice: "Minchia, dico non hanno voluto 6.800 euro, ma come ragionano questi? Quando è finito il Covid mi ha detto: 'Signora, se non era per i suoi 3 mila euro noi potevamo chiudere' ed ora mi fa questa faccia? Ma non sono sempre 6.800 euro? Che tu ricevi con una torta che esci a settimana tanto per dire? Ed io devo fare bordello...".

"Con questi non riesco a lavorarci, cambio la determina"

E Lo Verde continuava: "Per l'ordine... loro non ne vogliono sapere niente... L'ordine deve avere questa data, non può avere una data diversa perché è seguito del laboratorio che è in quella data... Vado al... (indicava la pasticceria a cui poi, nel febbraio 2022, è stato affidato il progetto, ndr) e ci dico: 'Facciamo finta che ho fatto l'ordine a febbraio 2021?', questo è il problema, anche formalmente glielo devo annullare, ma per annullarglielo devo passare dal protocollo... Io vorrei cambiare la determina e metterci quest'altra pasticceria, se mi dice sì prima di fare questo traffico, è giusto? Perché con quegli altri non riesco più a lavorarci".

"Un po' duretta questa pasta di mandorle..."

Nelle conversazioni intercettate non ci sono altre tracce della fattura, ma gli inquirenti sottolineano che effettivamente poi l'appalto da 10.500 euro sarebbe stato affidato alla seconda pasticceria. Quando la preside sarebbe andata a fare la "spesa" e avrebbe riempito il cofano della sua auto di prodotti senza pagarli, avrebbe avuto un pensiero anche per Agosta e i suoi famigliari. I due al telefono commentavano la qualità della pasticceria: "Un poco durette - diceva il vice della martorana - generalmente tipo è bella morbida la pasta di mandorle... dure sono" e Lo Verde: "A 42 al chilo li vendono, cioè è pazzesca questa cosa!".