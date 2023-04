Dopo gli arresti alla Falcone un incontro tra famiglie, presidi e direttore dell'Ufficio scolastico

L'appuntamento è per domani mattina. All'iniziativa aderiscono anche i dirigenti della Rete per la promozione della cultura antimafia: "Un segno di solidarietà e vicinanza alla comunità educante, ma anche di sostegno a Domenico Di Fatta", che ha sostituito Daniela Lo Verde, ai domiciliari per corruzione e peculato