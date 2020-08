Aveva una pistola e un fucile con matricole abrase, arrestato un agricoltore a Belmonte

Un revolver calibro 38 e un fucile da caccia calibro 12, entrambi con matricola abrasa. Sono le armi sequestrate dai carabinieri in una stalla e in un magazzino a Belmonte Mezzagno dove è stato arrestato un agricoltore 52enne, S.G., accusato di detenzione di armi e munizionamento.

E’ il risultato dei controlli eseguiti dai militari del Comando provinciale nelle aree rurali di Belmonte, territorio in cui l’anno scorso sono stati registrati gli omicidi di Vincenzo Greco e Antonio Di Liberto nonché il tentato omicidio di Giuseppe Benigno.

Proprio nell’ambito di questo servizio sono stati perquisiti un magazzino e una stalla nella zona periferica del paese, poi risultati nella disponibilità del 52enne. Per quest’ultimo, dopo le formalità di rito, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Termini ha convalidato l’arresto.

Già lo scorso 22 febbraio, in un’analoga operazione, erano finiti in manette R.F.P., 72 anni, e R.G., 45 anni. In quella circostanza, oltre a una pistola semiautomatica e un fucile, furono rinvenute oltre 500 cartucce. Il più anziano dei due era stato anche denunciato per furto di energia elettrica.

