Zen, sorpreso mentre dava fuoco ai rifiuti: arrestato cinquantenne

Le pattuglie della stazione San Filippo Neri sono intervenute dopo le segnalazioni lanciate da alcuni residenti di via Senocrate di Agrigento. I militari hanno avviato le ricerche in zona riuscendo a rintracciare l'uomo mentre cercava di appiccare un secondo incendio

/ Via Senocrate di Agrigento

Sorpreso ad appiccare le fiamme lungo le strade dello Zen. I carabinieri hanno arrestato sabato sera un cinquantenne per il reato di combustione illecita di rifiuti dopo un incendio scoppiato in via Senocrate di Agrigento.

I carabinieri della stazione San Filippo Neri sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco dopo le segnalazioni effettuate da alcuni residenti. Mentre le squadre del 115 si occupavano del rogo, i militari hanno perlustrato la zona dando la caccia al responsabile.

Poco dopo "il cinquantenne - si legge in una nota - è stato sorpreso mentre era intento ad appiccare il fuoco a una catasta poco lontana dalla prima". Le fiamme sono state domate mentre l’indagato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida da parte del gip.