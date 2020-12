Altofonte, 400 piante di marijuana in una casa abbandonata: arrestato ventenne

In manette un giovane con il "pollice verde" per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio e furto aggravato. I carabinieri hanno sequestrato circa 400 piante di marijuana all'interno di un edificio abbandonato, ad Altofonte. Per alimentare la piantagione era stato realizzato, come accertati dai tecnici dell'Enel, un allaccio abusivo alla rete che serviva per portare la corrente a lampade alogene, ventilatori e impianti di riscaldamento.

I carabinieri hanno individuato l'edificio grazie a un servizio di osservazione. "La casa e il materiale utilizzato per realizzare la serra indoor - spiegano dal Comando provinciale - sono stati sottoposti a sequestro. Lo stupefacente è stato inviato al Lass del Reparto operativo per le analisi di rito". L'arrestato, un ventenne incensurato, è stato riportato a casa e sottoposto ai domicilari in attesa dell'udienza di convalida.