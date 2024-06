Calci e pugni contro i poliziotti per non farli entrare in casa, nascondeva hashish e marijuana pure nel freezer

Si è scagliato contro i poliziotti e ha preso a calci la volante forse nel tentativo, risultato vano, di allontanarli da casa sua dove c’erano una piantagione di marijuana e oltre un chilo e mezzo tra “erba” e hashish. La polizia ha arrestato a Partinico un 38enne palermitano accusato di coltivazione di sostanza stupefacente, resistenza, minacce, violenza, lesioni e danneggiamento a un bene dello Stato.

Dopo una prima attività info-investigativa gli agenti hanno incrociato l’uomo per strada e lo hanno sottoposto a un primo controllo. Il 38enne si sarebbe mostrato sin da subito poco collaborativo. Il tutto "accompagnato - ricostruiscono dalla questura - da frasi di risentimento che ben presto sono sfociate in minacce e quindi in una aggressione fisica compiuta con calci e pugni all’indirizzo degli agenti, dove è stata danneggiata anche la vettura di servizio".

Riportata la calma, i poliziotti hanno perquisito l’appartamento in cui l’uomo viveva con la moglie. "Una volta all’interno dei locali il tipico odore acre che ha investito i poliziotti - si legge ancora in una nota - ha fornito un primo importante riscontro sulla presenza di sostanza stupefacente. In una stanza chiusa a chiave è stata rinvenuta una vera e propria piantagione indoor composta da 43 piante di marijuana, attrezzata con tubi di areazione, igrometro, lampade alogene e ventilatori nonché tutto il necessario per il suo confezionamento".

La perquisizione ha poi portato al ritrovamento di 1.429 grammi di marijuana e altri cento di hashish suddivisi tra il freezer in cucina, un cassetto del salone e in camera da letto. Sotto sequestro anche mille euro in contanti che secondo gli investigatori sarebbero il provento dell’attività illecita. Al termine dell’arresto, poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo, anche la moglie è stata denunciata per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.