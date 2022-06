“Minacce a due automobilisti che si rifiutano di pagare”: arrestato un parcheggiatore abusivo

Sono accusati di tentata estorsione e lesioni personali ai danni di due persone che, secondo l’ipotesi accusatoria, si sarebbero rifiutate di pagargli la cifra richiesta per controllare la loro auto. Per questo per due parcheggiatori abusivi, padre e figlio, che operavano in centro sono scattati rispettivamente gli arresti domiciliari e l’obbligo di dimora nel Comune di Palermo con presentazione alla polizia giudiziaria.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Procura.

"L’attività di controllo meticoloso delle strade del centro e le successive indagini finalizzate a trovare riscontro alle dichiarazioni delle vittime - spiegano dal Comando provinciale dei carabinieri - hanno consentito di raccogliere un grave quadro indiziario a carico dei due indagati che, a fronte del rifiuto espresso circa l’elargizione di denaro, avrebbero posto in essere atti di violenza e minacciato gli automobilisti in cerca di un parcheggio".