"Hanno aggredito e rapinato un anziano in provincia di Firenze": in carcere un palermitano e un albanese

La vittima, un ottantenne, stava andando a depositare del denaro in banca quando è stato sorpreso alle spalle, picchiato e rapinato. I carabinieri hanno arrestato e portato in carcere un palermitano di 63 anni (G. A le iniziali) e un albanese di 47 (A. D.) per un assalto avvenuto a marzo scorso a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. A causa dell'aggressione l'anziano, in coma irreversibile, si trova tuttora ricoverato nell'ospedale Careggi del capoluogo toscano. I due indagati sono accusati di rapina pluriaggravata e lesioni gravissime.

Secondo quanto ricostruito dai militari della Compagnia di Signa, i due destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare del gip avrebbero teso alla vittima un agguato nel parcheggio di un istituto di credito che si trova in via delle Tre Ville. Mentre uno faceva da palo, l'altro avrebbe atteso che l'anziano si dirigesse verso lo sportello per depositare in banca l'incasso settimanale del suo locale. Nel momento in cui si è avvicinato all'ingresso, l'uomo è stato aggredito alle spalle cadendo violentemente per terra.

Noncurante delle condizioni dell'ottantenne, uno dei rapinatori gli avrebbe strappato il borsello che conteneva la somma - circa 18 mila euro - prima di raggiungere il complice e fuggire a bordo di una Mercedes Classe A. Fondamentali per risalire alla loro identità le immagini di alcune telecamere che hanno ripreso gli spostamenti della coppia di indagati a bordo dell'auto poi sequestrata. Dopo l'esecuzione dell'ordinanza il 63enne è stato trasferito nel carcere fiorentino di Sollicciano.