Una Volvo rubata e un revolver per rapinare una banca nel Bolognese, arrestato un palermitano

Da giorni erano pedinati e non se ne erano neanche accorti. Arrivato il giorno "X" sono arrivati con un’auto rubata e armati di revolver davanti alla banca che avevano deciso di rapinare ma lì sono stati bloccati, disarmati e ammanettati. La polizia ha arrestato ieri un palermitano di 65 anni e un bolognese di 56 appena entrati in un istituto di credito di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della sezione Antirapina della squadra mobile, come riporta BolognaToday, i due indagati stavano monitorando da giorni i movimenti davanti ad alcuni istituti bancari nel Bolognese. Era evidente che stessero studiando il colpo prima di entrare in azione, ma non era chiaro quale fosse l’obiettivo designato dopo i vari sopralluoghi.

Ieri mattina il palermitano e il bolognese hanno raggiunto una banca sulla Porrettana a bordo di una Volvo rubata. Sono scesi dal mezzo e si sono diretti verso l'istituto al cui interno c'erano sei dipendenti e due clienti. Gli agenti li hanno seguiti a ruota e li hanno immediatamente bloccati e arrestati per tentata rapina, porto abusivo di armi e ricettazione. Ora si trovano nel carcere della Dozza, a Bologna.

L'intervista al capo della squadra mobile di Bologna

Le banche avvisate del rischio

"Si è trattata di un’attività tradizionale che si fonda sulla conoscenza storica di personaggi dediti a questa specifica tipologia di reato", ha spiegato il capo della squadra mobile bolognese, Roberto Pititto. Gli investigatori nelle ore precedenti alla tentata rapina, avevano anche avvisato gli istituti bancari del possibile pericolo. “E’ una prassi quando c'è una certa contezza o vi è una probabilità che venga posta in essere qualche azione ai danni degli istituti bancari. Vengono informati gli istituti di vigilanza del rischio che gli stessi possono avere e di conseguenza viene suggerito di ritardare l’orario di uscita dei mezzi".