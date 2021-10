Assalto alla Cgil nazionale: altri due arrestati, uno è palermitano

C'è anche un palermitano tra gli arrestati per l'assalto del 9 ottobre scorso alla sede della Cgil a Roma durante la manifestazione contro il green pass. Due le misure cautelari in carcere scattate oggi. La procura di Roma, con il pm Gianfederica Dito, ha chiesto e ottenuto dal gip l'arresto per altri due manifestanti che hanno preso parte all'irruzione nella storica sede del sindacato in corso Italia. Oltre al palermitano, di cui non è stato reso noto il nome, c'è anche un residente ad Arezzo. Le accuse per entrambi sono di resistenza pluriaggravata e devastazione aggravata.

Fonte: Adnkronos