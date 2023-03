Girano in auto per Catania con ketamina ed ecstasy, arrestati due giovani: uno è palermitano

In macchina avevano ketamina, Mdma ed ecstasy mentre in casa nascondevano anche marijuana, hashish e pillole di 2C-B, conosciuta anche come "cocaina rosa". I carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato due giovani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 32enne di Palermo e di un 28enne di Acireale. Dopo la convalida entrambi sono stati rinchiusi in carcere.

Durante un controllo antidroga i carabinieri hanno fermato l'auto sulla quale viaggiavano i due amici. Addosso, ricostruiscono gli investigatori, avevano oltre 20 grammi di droghe sintetiche. Dalla successiva perquisizione è emerso che in casa del 32enne, nella zona di via del Plebiscito, c'erano 1,35 chili di marijuana, 48 grammi di hashish, un bilancino di precisione e il materiale necessario per il confezionamento.

La perquisizione è stata estesa anche nell'abitazione del 28enne di Acireale: i carabinieri hanno trovato alciune bustine contenenti 2 grammi di hashish, 10 grammi di marijuana e 7 pillole di 2C-B, una sostanza che genera visioni e distorsioni della reltà che richiamano i colori accesi dei cartoni animati. Ogni pillola di queste può costare anche 400 euro e per questo è definita "la droga dell'alta società".