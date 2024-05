In manette tre dei quattro rapinatori che a novembre novembre avrebbero assaltato la filiale delle Banche venete riunite di Treschè Conca, frazione di Roana, nel Vicentino. Quel giorno tre malviventi, con i volti parzialmente travisati, sono entrati nell'istituto di credito e, dopo aver immobilizzato i dipendenti con delle fascette da elettricista e averli privati dei cellulari, li hanno rinchiusi in una stanza. Il colpo è avvenuto all’ora di pranzo, poco prima della chiusura delle 13. In quel momento nessun cliente era presente. I rapinatori, dopo aver urlato la classica frase "Questa è una rapina" e avere neutralizzato gli impiegati, hanno ripulito le casse per poi svignarsela con il bottino salendo a bordo di un’auto con al volante un complice che li aspettava all'esterno.

Le indagini, effettuate dai carabinieri della compagnia di Thiene in collaborazione con quelli di Palermo Piazza Verdi e di Torre del Greco (Napoli), hanno portato all’arresto di A. A. di 54 anni, G. F. di 46 anni e C. S. di 39 anni, tutti originari del Palermitano e già noti alle forze dell’ordine. I primi due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, mentre il terzo è stato rinchiuso in una cella dell'istituto penitenziario di Napoli Poggioreale. Il quarto soggetto è tuttora ricercato.

L'attività investigativa, coordinata dalla procura di Vicenza e sviluppata anche con attività tecniche, ha consentito di raccogliere numerosi elementi probatori e di determinare un solido quadro indiziario a carico degli indagati. Già dopo il colpo in banca i militari dell'Arma avevano proceduto all'acquisizione di numerose immagini di videosorveglianza la cui successiva attività di analisi, nonché l’escussione di varie persone informate sui fatti, ha permesso di giungere all’individuazione dell'auto utilizzata dai rapinatori.

L'indagine ha consentito di acquisire "importanti elementi probatori sui presunti autori della rapina nonché a carico di un ulteriore soggetto che avrebbe svolto una attività di supporto logistico a favore dei complici", ha dichiarato il comandante della Compagnia di Thiene, Mario Sorice. "Il risultato raggiunto - conclude - è particolarmente importante anche in considerazione del fatto che la rapina aveva destato notevole allarme sociale nel piccolo centro abitato di Roana"