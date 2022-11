In trasferta nel Messinese per rubare i catalizzatori dalle marmitte delle auto, arrestati 5 palermitani

Avrebbero noleggiato delle auto, sempre diverse, per raggiungere il Messinese e rubare i catalizzatori di 24 auto per rivenderne i metalli preziosi contenuti al loro interno: palladio, rodio e platino. I carabinieri della compagnia di Patti hanno arrestato e messo ai domiciliari cinque palermitani - tra i 21 e i 38 anni - su disposizione del giudice per le indagini preliminari.

L'allarme era scattato a marzo dopo una serie di furti registrati tra Patti, Sant’Agata di Militello, Capri Leone e Capo d’Orlando nel periodo compreso tra il 9 e il 26 marzo. Prima ancora che venissero avviate le indagini, i militari di Librizzi avevano registrato la presenza sospetta di due palermitani, di notte, arrivati nel comune a bordo di un veicolo preso a noleggio.

"I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile - si legge in una nota diffusa dal Comando provinciale di Messina - hanno proseguito le indagini attraverso attività tecniche e l’analisi dei filmati degli impianti di videosorveglianza delle zone interessate, individuando le autovetture utilizzate dai malfattori, appositamente noleggiate".

L'attività, aggiungono i militari dell'Arma, ha "permesso di documentare le condotte illecite degli indagati suddivisi in due distinti gruppi i quali, in concorso con altri soggetti allo stato non identificati, si sono resi responsabili a vario titolo di 24 furti di catalizzatori di scarico di autovetture e, in certi casi, di alcuni oggetti personali e utensili da lavoro tra i quali anche una motosega".

Gli investigatori sarebbero quindi riusciti a ricostruire il modus operandi adottato dai cinque palermitani che avrebbero agito con "modalità collaudate e consolidate, caratterizzate da professionalità e freddezza". Per mettere a segno i furti gli indagati avrebbero noleggiato delle auto - scegliendo ogni volta mezzi di marche e modelli diversi - per raggiungere il Messinese nelle ore serali, individuare gli obiettivi e colpire.

Segati e rubati i catalizzatori, gli indagati avrebbero portato a Palermo la refurtiva dalla quale estrarre da 1 a 15 grammi di metalli preziosi da vendere al mercato nero. Alla luce di quanto emerso il giudice per le indagini preliminari ha disposto per tutti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in attesa che venga celebrato il processo.