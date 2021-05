Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | In viaggio con 10 chili di hashish, due arresti: le immagini del sequestro

Operazione della squadra mobile di Trapani. A finire in manette è stata una coppia di palermitani - 37 anni lui e 24 lei - fermata all'ingresso della città per un controllo. Lo stupefacente era nascosto in alcuni doppifondi ad apertura magnetica