Partinico, il pensionato trovato morto nel suo garage: un arresto per omicidio

Sarebbe stato lui a uccidere Leonardo Lauriano, 88 anni, colpendolo più volte con un coltello al torace e alla gola. I carabinieri hanno arrestato a Partinico un uomo di 75 anni, Nazareno Monte, accusato dell'omicidio del pensionato avvenuto in via Marconi a novembre scorso. Fondementali le tracce biologiche della vittima trovate sugli abiti dell'indagato e l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Il cadavere di Lauriano, ex tassista, venne ritrovato nel garage della sua abitazione. L'anziano aveva numerose ferite in tutto il corpo. I militari dell'Arma quella sera ascoltarono la compagna e i vicini cercando di acquisire i primi indizi per risalire all'identità del killer. In prima battuta, però, nessuno riuscì a fornire elementi utili per capire chi potesse avercela con l'88enne e perché.

"Grazie agli accertamenti tecnici - spiegano dal comando provinciale - è stato possibile rinvenire tracce riconducibili alla vittima su alcuni oggetti e abiti dell’indagato. Dall’esame dei filmati degli impianti di videosorveglianza presenti vicino l’abitazione di Lauriano, sono stati ricostruiti gli spostamenti dell’indagato e ne è stata documentata la presenza nei pressi della scena del crimine".

Sulla scorta delle informazioni acquisite il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo ha disposto l'arresto e il trasferimento in carcere dell'anziano che, secondo l'accusa, sarebbe stato spinto da un "forte risentimento maturato dall’indagato nei confronti della vittima per questioni economiche".