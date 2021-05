Santa Flavia, 31enne arrestato per omicidio: "Ha ucciso suo padre nel sonno"

In carcere un giovane accusato di aver soffocato l'anziano genitore mentre si trovava a letto. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza del gip di Termini nei confronti dell'indagato che risulta affetto da patologie psichiatriche

Avrebbe ucciso l'anziano padre nel sonno, soffocandolo forse con un cuscino. I carabinieri hanno arrestato a Santa Flavia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, un 31enne affetto da patologie psichiatriche con l'accusa di omicidio aggravato.

I fatti risalgono a sabato scorso, quando il giovane ha contattato il 118 chiedendo l'intervento di un'ambulanza nell'abitazione in cui viveva con il padre di 72 anni. Una volta arrivati, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso avvenuto verosimilmente per soffocamento.

Il personale del 118, insospettito da alcune circostanze, ha quindi contattato i carabinieri segnalando l'accduto. Gli investigatori hanno eseguito un sopralluogo nell'appartamento teatro della tragedia e hanno informato la Procura di Termini Imerese.

"Gli elementi indiziari raccolti nei confronti del giovane - spiegano dal Comando provincuale - hanno determinato l’emissione della misura cautelare.

Il 31enne, ritenuto responsabile del reato di omicidio aggravato, si trova ora ristretto presso la casa circondariale Burrafato di Termini Imerese.